Tabiat Parkı’ndaki Hayvan Popülasyonu Artıyor

Türkiye'de ilk kez yaban hayvanlarının doğal bir ortamda tanıtımının yapıldığı "Çorum Fauna Tanıtım Alanı"ndaki yaban hayvan popülasyonu her geçen...

Türkiye'de ilk kez yaban hayvanlarının doğal bir ortamda tanıtımının yapıldığı "Çorum Fauna Tanıtım Alanı"ndaki yaban hayvan popülasyonu her geçen gün artıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çorum Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Sıklık Tabiat Parkı'na inşa edilen fauna alanında insanlar hem doğal ortamda yaban hayvanlarını, hem de bölgede bulunan botanik parkta da bitki türlerini yakından fırsatı buluyor. 2012 yılında hizmete fauna tanıtım alanında 11 adet kızıl geyik, 12 adet karaca, 8 adet yaban keçisi, 5 adet ceylan ve 2 adet yaban tavşanı bulunuyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler, Sıklık Tabiat Parkı'nda yer alan 50 dönümlük fauna tanıtım alanı içerisinde kızıl geyik, karaca, yaban keçisi, ceylan ve yaban tavşanından oluşan 38 adet yaban hayvanı bulunduğunu açıkladı.

Fauna tanıtım alanının yaban hayvanlarını yakından görerek tanımak, toplumda hayvan sevgisini arttırmak, tabiatta yaralı olarak bulunan yaban hayvanlarının tedavisi ile bir süre bu alanda rehabilitasyona yardımcı olmak gibi birçok fonksiyonu yerine getirdiğini dile getiren Gözler, "Mevcut fauna tanıtım alanı buradaki yaban hayvanları için dar gelmekte olup, bu alan Tabiat Parkı'nın ziyaretçilerimiz tarafından yoğun ilgiyle karşılanmaktadır. Bu nedenle Tabiat Parkı içerisinde 400 dönümlük bir alan yeni fauna tanıtım alanı olarak ihale edilmiş, söz konusu alan 2017 yılı Nisan ayında tamamlanmış olacaktır. Yeni fauna tanıtım alanının yaban hayatı üretim tesisi olarak da faydalanılacak olup, burada çoğalan yaban hayvanları ilimizin uygun yerlerine yerleştirilerek fauna zenginliğimizin artmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Hava sıcaklıklarının düşmesi, yoğun kar yağışları ve dondan etkilenen yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak maksadıyla kış boyunca yemleme çalışması yaptıklarını dile getiren Gözler, İl genelinde av koruması yapan av koruma ekibinin, yaban hayvanlarının yoğun kullandığı ormanlık alanlar, göl ve nehir kenarları gibi yerlerde yemleme çalışmasını sürekli yaptığını ifade etti.

2003-2016 yılları arasında doğal hayatı desteklemek amacıyla 176 bin 862 kilo yem bırakıldığını açıklayan Gözler, "2016-2017 yılı kış döneminde ise 10 bin kiloğram tabiata yem bırakılmıştır. Ayrıca 2016-2017 yılı kış döneminde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 2 bin kilogram yem, bin ekmek tabiata bırakıldı. 2013-2016 yılları arasında 8 bin 429 adet hayvan aşılanmış, 4 bin 160 adedi kısırlaştırılmış, 5 bin 32 adet hayvanın işaretleme ve kayıt işlemi yapılmıştır. Bin 753 hayvan sahiplendirilmiş, 2 bin 650 hayvana kulak kupesi ve 2 bin 250 adet hayvana mikroçip takılmıştır. Bu dönemde 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu'na muhalefette bulunan 25 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği gereğince Çorum'da İl Hayvanları Koruma Kurulu oluşturuldu. Şube müdürlüğü tarafından hazırlanan 2017-2021 yıllarını kapsayan Çorum ilinde sahipsiz Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu ve Kontrolü Eylem Planı bakanlığımız tarafından onaylanarak uygulamaya konulmuştur. Kış aylarında sokakta yaşam mücadelesi veren kediler için soğuk ve yağmurdan korunmalarını sağlayacak 10 adet kedi evi yaptırılmıştır. Söz konusu kedi evleri ilimizde bulunan yerel hayvan koruma gönüllülerimiz ile işbirliği içerisinde şehir merkezimizde uygun alanlara yerleştirilecektir" ifadelerini kullandı.