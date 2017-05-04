Taciz İddiasıyla Tutuklanan Gazeteci Tahliye Edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sosyal medya hesabı üzerinden çocuk istismarı iddiasıyla tutuklanan yerel gazete sahibi adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sosyal medya hesabı üzerinden çocuk istismarı iddiasıyla tutuklanan yerel gazete sahibi adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Manavgat ilçesinde geçtiğimiz ocak ayında "Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek", "Çocuğun cinsel istismarı ve şiddet kullanarak hayvanlarla ve ölmüş insan bedeni ile ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak" suçlamalarıyla tutuklanan R.M., L.Ç. ve tutuksuz yargılanan sanık G.V. Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmada üzerine atılı suçları okunan R.M. ifadesini yazılı olarak verdiğini belirterek, suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu sanık L.Ç. ile tutuksuz sanık G.V. de suçlamaları kabul etmediklerini bildirdi. Mahkeme, tutuklu sanıklar R.M. ve L.Ç'nin, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.