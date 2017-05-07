TAÇSIZ KRALİÇELERDEN GALİBİYETLİ VEDA

Bayanlar Hentbol Süper Ligi’nde kümeye düşen Samsun Gençlik Spor Kulübü sezonun sona maçında evinde karşılaştığı İzmir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nü 38-28 mağlup ederek Süper Lige galibiyetle veda etti

BÜYÜK ÖZVERİ GÖSTERDİLER

Takım sayısının arttırılması ile Bayanlar Hentbol Süper Ligi’ne yükselen ve sponsor bulamadan yürekleri ve büyük özveri ile mücadele ettikleri ligde küme düşen Samsun Gençlik ve Spor Kulübü, prestij mücadelesini devam ettirdi. Sezon boyunca kendisine sporsor arayan ve başta Samsun Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kapılar yüzlerine kapanan Gençlik ve Spor Kulübü sezonu ve Süper Lige galibiyetle deva etti.

ETKİLİ OYUN SERGİLEDİ

Sezonun son maçında İzmir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Her hangi iddiası bulunmayan iki takım Canik Atatürk Spor Salonu'nda kozlarını paylaştı. Rakibi karşısında iyi bir oyun sergileyen temsilcimiz ilk devreyi 19-14 önde tamamladı. Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren Samsun Gençlik ve Spor Kulübü müsabakadan 38-28 galip ayrıldı. Taçsız kraliçeler sezona ve Süper Lig’e galibiyetle veda etti.