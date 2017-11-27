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Taflan Sosyal Tesisleri Bölgeye Hareket Kazandırdı

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Taflan Sosyal Tesisleri Bölgeye Hareket Kazandırdı
Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, halı saha, düğün salonu ve kültür evini içerisinde bulunduran Taflan Sosyal Tesislerinin bölge insanının birçok...

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, halı saha, düğün salonu ve kültür evini içerisinde bulunduran Taflan Sosyal Tesislerinin bölge insanının birçok ihtiyacını aynı anda karşıladığını söyledi.

Atakum ilçesinde sportif ve kültürel alanların arttırılması için hızlı bir çalışma programı uygulayan Atakum Belediyesi, Taflan Mahallesi'nde futbol sahası, düğün salonu ve kültür evinden oluşan kompleks alanın yapımını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "İlçemizin sosyal, kültürel ve sportif alanda daha da gelişmesi için projelerimizi ardı ardına vatandaşlarımızla buluşturuyoruz" dedi.

Atakum Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan dev projelerden birisi olan Taflan Halı Saha, Düğün Salonu ve Kültür Evinin, bölgeye önemli bir hareket kazandırdığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Mahallelerimizde sosyal alanların artması için ciddi bir çalışma programı uyguluyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında birçok mahallemize kültürel, sosyal ve sportif alan kazandırdık. Taflan Mahallesi de bu noktadan hareketle bölgenin önemli yaşam merkezlerinden birisidir. Mahallemizin öncelikli eksiklerinden bir tanesi, sosyal içerikli bir alanın bulunmamasıydı. Bu noktadan hareketle Taflan Halı Saha, Düğün Salonu ve Kültür Evi projesinin yapımını hızlı bir şekilde başlatarak, kısa sürede tamamladık" diye konuştu.

Taflan Sosyal Tesislerinin bölgeye önemli bir değer kattığını ve birçok önemli farklı ihtiyaca hizmet ettiğini söyleyen Taşçı, "Taflan'da artık gençlerimiz sportif faaliyetlerini kendi mahallelerinde gerçekleştiriyor, evlenmek isteyenler kendi mahallelerindeki düğün salonunda evleniyor ve kültürel, sanatsal etkinliklerin içerisinde olmak isteyenler Kültür Evi ile bu isteklerini yine kendi mahallelerinde gideriyor. Konferansların verilebildiği tesis içerisinde bilgilendirme çalışmaları, sağlık taramaları, kurslar ve daha birçok çalışma da gerçekleştirilebiliyor. Bizim için en büyük öncelik, halkımızın ne istediğidir. Bu düşünceden hareketle Taflan Mahallesi ve civarındaki diğer mahallelerimizden gelen talepler doğrultusunda bu önemli kompleksi ilçemize kazandırdık" şeklinde konuştu.

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