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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 97 - Muratbey Uşak: 84

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 97 - Muratbey Uşak: 84
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, sahasında Muratbey Uşak'ı 97-84 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, sahasında Muratbey Uşak'ı 97-84 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Anadolu Efes: Errick McCollum xxx 41, Vladimir Stimac xx 14, Birkan Batuk xx 11, Bryant Dunston x 6, Ricky Ledo x 2, Krunoslav Simon xx 10, Brock Motum xx 6, Onuralp Bitim x 5, Doğuş Balbay x 2, Arda Erdoğan x

Başantrenör: Velimir Perasovic

Muratbey Uşak: Jackie Carmichael xxx 15, Earl Calloway xx 6, Ian Miller x 7,Mutlu Akpınar xx 8, Damir Markota x 5, Ikechukwu Justin Ofoegbu xx 8, Şafak Edge xx 16, Jordan Hamilton xx 11, Tayfun Erülkü x 6, Süleyman Yavaş x 2, Murat Kozan x

Başantrenör: Ozan Bulkaz

1. Periyot: 20-26 (Muratbey Uşak lehine)

Devre: 46-46

3. Periyot: 65-64 (Anadolu Efes lehine)

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