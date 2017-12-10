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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Banvit: 69 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 72

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Banvit: 69 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 72
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçında Banvit sahasında ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 69-72 mağlup oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçında Banvit sahasında ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 69-72 mağlup oldu.

Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Ali Şakacı xx, Ayşe Nur Yazıcıoğlu xx

Banvit: Angelo Caloiaro xxxx 20, Vidmar xx 4, Rıdvan xx 9, Taylor xxx 10, Andy Rautins xx 8, Adonis Thomas x 6, Can x 2, Kulig xxx 10

Başantrenör: Saso Filipovski

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Buva xxxx 24, Thompson xxx 10, Bircevic xxx 11, Toolson xx 9, Uğur Dokuyan x 4, Ayberk Olmaz x 5, Klobucar xx 9

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

1. Periyot: 13-20 (İstanbul Büyükşehir Belediyespor lehine)

Devre: 28-34 (İstanbul Büyükşehir Belediyespor lehine)

3. Periyot: 55-51 (Banvitspor lehine)

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