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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Banvit: 83 - Beşiktaş Sompo Japan: 87

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Banvit: 83 - Beşiktaş Sompo Japan: 87
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 8. hafta maçında Banvit, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'a 83-87 mağlup oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 8. hafta maçında Banvit, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'a 83-87 mağlup oldu.

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Ahmet Tatlıcı xx, Halit Can Cihan xx

Banvit: Angelo Caloiaro xxx 17, Gasper Vidmar xx 12, Tolga Geçim x 3, Taylor xx 11, Andy Rautins xx 9, Adonis Thomas xx 16, Can Altıntığ x 5, Damian Kulig xx 10

Başantrenör: Saso Filipovski

Beşiktaş Sompo Japan: Delima Brito x 5, D.Strawberry xx 16, E.Clark xx 14, J.Diebler xx 13, R.Boatright xxxx 24, K.Weems x 2, Sertaç Şanlı xx 10, S.Geyik x 3

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 25-31 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

Devre: 42-48 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

3. Periyot: 61-70 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

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