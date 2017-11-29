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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Darüşşafaka Basketbol: 90 - Eskişehir Basket: 83

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Darüşşafaka Basketbol: 90 - Eskişehir Basket: 83
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8.haftasında Darüşşafaka Basketbol sahasında, Eskişehir Basket'i 90-83 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8.haftasında Darüşşafaka Basketbol sahasında, Eskişehir Basket'i 90-83 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte yeşil-siyahlı ekip ligdeki 5. galibiyetini almış oldu.

Mücadeleye ev sahibi ekip Michael Eric, Okben Ulubay, James Bell, JaJuan Johson ve Scottie Wilbekin ilk 5'i ile başlarken konuk ekip Berkay Candan, Caner Erdeniz, Jeff Ayres, Earl Jerrod Rowland ve William Baron ilk 5'ini tercih etti.

Mücadeleye iki takım da yüksek bir üçlük yüzdesi ile başlarken ilk periyodu kırmızı-siyahlı ekip 23-22 önde tamamladı. 2. periyotta denge büyük ölçüde bozulmazken yeşil-siyahlılarda yıldızları Wilbekin devreye girince çeyrek bitimine 5 dakika kala fark tekrar 7'ye kadar çıkarak 33-26'ya geldi. Çeyreğin kalan kısmında Eskişehir Basket vitesi yükseltti ve Duncan'ın skorer oyunu ile farkı kapatıp öne geçerek soyunma odasına 39-42 önde gitti. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren konuk takım, final periyoduna 67-56 önde girdi.

Son çeyreğe Will Cummings'in skora katkısıyla başlayan Daçka maçın bitimine 7 dakika kala farkı 4'e indirerek rakibine molayı aldırdı. Son topa kadar giden maçın sonu kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu normal süre 85-85 sona erdi. ve

Uzatma periyodunda ev sahibi ekip Wilbekin ve Cummings ile etkili olmaya devam etti ve mücadeleden 90-83 galip ayrıldı.

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