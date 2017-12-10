Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Eskişehir Basket: 90 - Trabzonspor: 72

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Eskişehir Basket, evinde Trabzonspor'u 90-72 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Eskişehir Basket, evinde Trabzonspor'u 90-72 mağlup etti.

Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Eskişehir Basket, Ayres, Baron, Caner, Rowland ve Doğan; Trabzonspor ise Sarunas, Harris, Eldridge, Green ve Ozan ilk 5'i ile başladı. Maça hızlı bir giriş yapan Eskişehir Basket, özellikle çizgi dışından bulduğu sayılarla oyundaki üstünlüğü ele geçirdi. Savunmada da etkili olan siyah-kırmızılı ekip, ilk periyotu 26-18 önde bitirdi. İkinci periyota da iyi başlayan Potanın Şimşekleri, aradaki farklı 14'e çıkardı. Salonu dolduran taraftarının desteğini de arkasına alan Eskişehir Basket, Buğrahan ve Ayres ile sayılar buldu. Rakibine Chris Obekpa ve Green'in sayılarıyla cevap veren Trabzonspor, farkı 9'a düşürdü. Oyundaki üstünlüğünü sürdüren Eskişehir ekibi, devreye 49-41 önde girdi. Üçüncü periyota her iki takım da karşılıklı basketlerle başlarken, Trabzonspor aradaki farkı azaltarak oyuna ortak olmaya çalıştı. Eskişehir temsilcisi, üçüncü periyotta son 3 dakikaya üst üste bulduğu basketlerle 16 sayı önde girdi. Temposunu düşürmeyen siyah-kırmızılı takım, oyundan düşen rakibi karşısında bulduğu kolay sayılarla aradaki farkı açtı. Eskişehir temsilcisi, üçüncü periyodu 71-53 önde tamamladı. Son periyota da rahat başlayan Eskişehir Basket, Buğrahan ve Rowland ile bulduğu sayılarla savunmada hatalar yapan bordo-mavililer karşısında farkı 19'a çıkardı. Karşılaşmanın son anlarında da rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Eskişehir Basket, Trabzonspor'u 90-72 mağlup etti.

Mücadelenin en skorer ismi 24 sayıyla Trabzonspor'dan Green olurken, Eskişehir Basket adına en çok skoru 18 sayıyla Rowland üretti.

Salon: Anadolu Üniversitesi İki Eylül

Hakemler: Yener yılmaz xx, Kaa Büyükçil xx, Osman Sinan İşgüder xx

Eskişehir Basket: Berkay x, Yunus Emre xx 2, Ayres xxx 12, James Baron xxx 11, Duncan xx 8, Buğrahan xxx 17, Caner xx 3, Rowland xxx 18, Marshall x 4, Dorukhan x 3, Kravtsov xx 9, Doğan x 3

Trabzonspor: Burak Eşlik x 5, Heslip x 2, Sarunas x 9, Deniz x 2, Harris x 2, Eldridge xxx 18, Obepka xx 10, Green xxx 24, Ozan x

1. Periyot: 26-18 (Eskişehir Basket lehine)

Devre: 49-41 (Eskişehir Basket lehine)

3. Periyot: 71-53 (Eskişehir Basket lehine)