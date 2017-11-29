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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Galatasaray Odeabank: 106 - Yeşilgiresun Bld: 84

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Galatasaray Odeabank: 106 - Yeşilgiresun Bld: 84
Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray Odeabank sahasında Yeşilgiresun Belediyespor'u 106-84 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray Odeabank sahasında Yeşilgiresun Belediyespor'u 106-84 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ozan Çakar xx, Kaan Büyükçil xx, Polat Parlak xx

Galatasaray Odeabank: Hopson xx 9, Hardy xxx 16, Renfroe xx 8, Summers xx 9, Ege Arar xx 10, Hendrix xxx 15, Mehmet Yağmur xx 7, Taylor xx 6, Göksenin Köksal xx 12, Emir Preldzic xxx 14, Serkan Aydın x

Başantrenör: Erman Kunter

Yeşilgiresun Belediyespor: Boynton xxx 19, James xxx 23, Williams xx 14, Hosley x 2, Gagic x 4, Marinkovic xx 12, Enes Berkay Taşkıran x 1, Efe Beşok x 2, Erkan Yılmaz x 2, Leon Harun Apaydın x 3, Nikolov x 2

Başantrenör: Mihailo Uvalin

1. Periyot: 30-23 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 58-40 (Galatasaray Odeabank lehine)

3. Periyot: 81-59 (Galatasaray Odeabank lehine)

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