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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 62 - Beşiktaş Sompo: 69

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 62 - Beşiktaş Sompo: 69
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında sahasında Beşiktaş Sompo ile karşılaşan Gaziantep Basketbol rakibine 69-62 mağlup oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında sahasında Beşiktaş Sompo ile karşılaşan Gaziantep Basketbol rakibine 69-62 mağlup oldu.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Ali Serkan Emlek xxx, Alper Altuğ Köselerli xxx, Kerem Baki xxx

Gaziantep Basketbol: Sean Armand xx 5, Rudd xx 9, Lyons xxx 21, Freimanıs xxx 13, Erol Can xx, Balazic xx 6, Can Öğüt xx 8

Beşiktaş Sompo: Boatrıght xx 2, Sertaç xxx 12, Strawberry xx 2, Diebler xx 6, Clarc xxx 13, Maxim Mutaf xx 9, Kenan Sipahi xxx 3, Brito xxx 12, Weems xxx 10, Muratcan x, Erkan x

1. Periyot: 12-21(Beşiktaş Sompo lehine)

Devre: 26-38 (Beşiktaş Sompo lehine)

3. Periyot: 42-53 (Beşiktaş Sompo lehine)

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