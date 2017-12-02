Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Muratbey Uşak: 67 - Gaziantep Basketbol: 75

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta maçında Muratbey Uşak sahasında ağırladığı Gaziantep Basketbol'a 75-67 mağlup oldu.
Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir
Hakemler: Mehmet Şahin xxx, Erşan Kartal xxx, Osman Sinan İşgüder xxx
Muratbey Uşak: Solomon x 7, Hamilton x 6, Mutlu Akpınar x 3, Şafak Edge x, Calloway x 10, Tayfun Erülkü x, Carmichael x 11, Ofoegbu x 15, Murat Kozan x, Miller xx 15
Başantrenör: Ozan Bulkaz
Gaziantep Basketbol: Armand x 6, Rudd xxx 19, White xxx 14, Lyons x 9, Balazic x 7, Freimanis x 2, Can Öğüt xxx 15, Erol Can Çinko x 3
Başantrenör: Nenad Markovic Zoric
1. Periyot: 19-20 (Gaziantep Basketbol lehine)
Devre: 38-36 (Muratbey Uşak lehine)
3. Periyot: 52-52 (berabere)
Beş faul: Freimanis
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