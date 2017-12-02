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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Muratbey Uşak: 67 - Gaziantep Basketbol: 75

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Muratbey Uşak: 67 - Gaziantep Basketbol: 75
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta maçında Muratbey Uşak sahasında ağırladığı Gaziantep Basketbol'a 75-67 mağlup oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta maçında Muratbey Uşak sahasında ağırladığı Gaziantep Basketbol'a 75-67 mağlup oldu.

Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir

Hakemler: Mehmet Şahin xxx, Erşan Kartal xxx, Osman Sinan İşgüder xxx

Muratbey Uşak: Solomon x 7, Hamilton x 6, Mutlu Akpınar x 3, Şafak Edge x, Calloway x 10, Tayfun Erülkü x, Carmichael x 11, Ofoegbu x 15, Murat Kozan x, Miller xx 15

Başantrenör: Ozan Bulkaz

Gaziantep Basketbol: Armand x 6, Rudd xxx 19, White xxx 14, Lyons x 9, Balazic x 7, Freimanis x 2, Can Öğüt xxx 15, Erol Can Çinko x 3

Başantrenör: Nenad Markovic Zoric

1. Periyot: 19-20 (Gaziantep Basketbol lehine)

Devre: 38-36 (Muratbey Uşak lehine)

3. Periyot: 52-52 (berabere)

Beş faul: Freimanis

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