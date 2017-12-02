Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Tofaş: 97 - Galatasaray Odeabank: 90

TOFAŞ, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde sahasında karşılaştığı Galatasaray Odeabank'ı 97-90 mağlup etmeyi başardı.

TOFAŞ, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde sahasında karşılaştığı Galatasaray Odeabank'ı 97-90 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmaya Pierria Henry, Sammy Mejia, Tony Crocker, Raymar Morgan, Muhsin Yaşar beşiyle başlayan mavi-yeşilliler, ilk basketini Muhsin'le buldu. Tony Crocker, Raymar Morgan, Muhsin Yaşar ve Pierria Henry'nin sayılarıyla 5. dakikayı 13-10 üstünlükle geçen Bursa temsilcisi, Hardy ve Renfroe'nin sayılarıyla 15-15 eşitliği sağlayan, Göksenin Köksal ve Emir Preldzic'in üçlükleriyle 8. dakikada 20-21 öne geçmeyi başaran sarı-kırmızılılar karşısında ilk çeyreği 25-27 geride kapattı.

İkinci periyoda Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketiyle hızlı başlayan ev sahibi ekip, Josh Owens ve Sammy Mejia sayılarıyla 12. dakikada 32-31 yeniden üstünlüğü sağladı. Hopson, Taylor ve Göksenin'in basketlerine Kenny Kadji ve Raymar Morgan'ın sayılarıyla karşılık veren TOFAŞ, bir ara 7 sayı geriye düşse de Tony Crocker'ın son saniye üçlüğüyle soyunma odasına girerken skoru 52-53'e çekmeyi başardı.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine de Tony Crocker, Raymar Morgan, Josh Owens ve Pierria Henry'nin sayılarıyla etkili bir başlangıç yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, Tony Crocker'ın turnike basketiyle 23. dakikayı 61-55 önde geçen taraf oldu. Tony Crocker'ın üç sayılık basketi 26. dakikada farkı 9'a çıkardı: 69-60. Josh Owens, Kenny Kadji ve kaptan Mejia'nın basketleriyle 12 sayılık farkı (77-65) yakalayan Bursa ekibi, Henry'nın sayısıyla 3. çeyreği 79-65 üstünlükle kapattı.

Dördüncü çeyreğin başında Sammy Mejia ve Kenny Kadji'nin basketleriyle skoru 83-65'e taşıyan mavi-yeşilliler, rakipte Hendrix, Preldzic, Mehmet Yağmur ve Göksenin Köksal'ın sayılarına engel olamayınca bitime 4.36 kala fark 9 sayıya indi: 85-76. Sarı-kırmızılıların 9-0'lık serisine Raymar Morgan'ın basketi son verirken, Taylar ve Hardy'nin üçlükleriyle durumu 87-82'ye getiren Galatasaray karşısında Morgan ve Mejia'nın basketleriyle nefes alan TOFAŞ, son 1.16'ya 93-85 önde girdiği karşılaşmayı Tony Crocker'ın basketleriyle 97-90 kazanmayı başardı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Duhan Köyiçi xx, İsmail Aydın xx

TOFAŞ: Raymar Morgan xxx 24, Tony Crocker xxx 20, Samuel Mejia xx 12, Pierria Henry xxx 14, Muhsin Yaşar xx 6, Barış Ermiş x, Yiğit Arslan xx 3, Joshua Owens xx 8, Kenneth Kadji xx 10, Kadir Bayram x

Galatasaray Odeabank: Dwight Hardy xxx 21, Ege Arar x 2, Gregory Renfroe xx 12, Dajuan Summers xx, Göksenin Göksal xx 9, Jordan Taylor xx 11, Mehmet Yağmur x 6, Venard Hendrix xx 8, Brian Hopson x 10, Emir Preldzic xx 11

1. Periyot: 24-27 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 52-53 (Galatasaray Odeabank lehine)

3. Periyot: 79-65 (TOFAŞ lehine)

5 faul alan: Emir Preldzic (39.45) (Galatasaray Odeabank)