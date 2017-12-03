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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor: 90 - Fenerbahçe Doğuş: 119

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor: 90 - Fenerbahçe Doğuş: 119
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında sahasında Fenerbahçe Doğuş ile karşılaşan Trabzonspor rakibine 119-90 mağlup oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında sahasında Fenerbahçe Doğuş ile karşılaşan Trabzonspor rakibine 119-90 mağlup oldu.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Özlem Yalman xxx, Ahmet Tatlıcı xxx, Kerem Baki xxx

Trabzonspor: Burak x 8, Heslıp xx 15, Vasılıauskas xx 13, Deniz x 5, Harrıs xx 14, Eldrıdge xxx 21, Obekpa x 2, Green xx 12

Fenerbahçe Doğuş: Thompson xx 15, Mellı xx 7, Melih xx 5, Sloukas xx 7, Egehan xxx 18, Nunnally xxx 19, Gudurıc xx 12, Vesely xxx 18, Sinan x 2, Ali x 2, Ahmet xx 14

1. Periyot: 25-25

Devre: 48-55 (Feherbahçe lehine)

3. Periyot: 74-87 (Feherbahçe lehine )

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