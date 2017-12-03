Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor: 90 - Fenerbahçe Doğuş: 119

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında sahasında Fenerbahçe Doğuş ile karşılaşan Trabzonspor rakibine 119-90 mağlup oldu.
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Özlem Yalman xxx, Ahmet Tatlıcı xxx, Kerem Baki xxx
Trabzonspor: Burak x 8, Heslıp xx 15, Vasılıauskas xx 13, Deniz x 5, Harrıs xx 14, Eldrıdge xxx 21, Obekpa x 2, Green xx 12
Fenerbahçe Doğuş: Thompson xx 15, Mellı xx 7, Melih xx 5, Sloukas xx 7, Egehan xxx 18, Nunnally xxx 19, Gudurıc xx 12, Vesely xxx 18, Sinan x 2, Ali x 2, Ahmet xx 14
1. Periyot: 25-25
Devre: 48-55 (Feherbahçe lehine)
3. Periyot: 74-87 (Feherbahçe lehine )
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