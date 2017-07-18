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Tahliye Edilen Fırat Anlı Hakkında Yakalama Kararı

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Tahliye Edilen Fırat Anlı Hakkında Yakalama Kararı
Diyarbakır'da 4 gün önce 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 121 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tahliye edilen eski Büyükşehir Belediyesi...

Diyarbakır'da 4 gün önce 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 121 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tahliye edilen eski Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı ve Abdullah Bal hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı ve Abdullah Bal'ın 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandıkları davanın 14 Temmuz'da görülen 3'üncü duruşmasında tahliye edilmesine kararın yasaya ve usule aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etti. Başvuruyu değerlendiren 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Anlı ve Bal'ın üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesinin varlığı, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Anlı ve Bal hakkında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 30 Ekim 2016'da tutuklanan Anlı hakkında hazırlanan iddianamede, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme suçlarına yardım etme", "Örgüt üyesi olmak" ve 9 kez "Örgüt propagandası yapmak" suçlamalarıyla 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 121 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Dosyada Anlı ile birlikte yargılanan 50 kişi hakkında da 5 yıldan ağırlaştırılmış ömür boyuna kadar değişik oranlarda hapis cezaları talep ediliyordu.

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