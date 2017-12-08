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Tahran’da, Kudüs Protestosu

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Tahran’da, Kudüs Protestosu
Binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararının ardından başkent Tahran'da bir araya gelerek protesto gösterisi düzenledi.

Binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararının ardından başkent Tahran'da bir araya gelerek protesto gösterisi düzenledi.

Tahran'da binlerce kişi, cuma namazının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto etmek için bir araya geldi. Binlerce kişi "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Tahran'ın Cuma namazı hutbelerinde konuşan Ahmet Hatemi, ABD'yi hedef alarak "Evet bizim füzelerimiz var, füzelerimizin menzilini de elimizden geldiği kadar yükselteceğiz. Beyaz Saray'dakilerin uykusunu almak için binlerce kilometreye kadar da yükseltiriz" dedi. Hatemi, sözlerine şöyle devam etti: "Peygamberimiz bizi kitle imha silahlarını kullanmaktan menettiği için atom bombası üretmeyeceğiz. Ancak atom bombası hariç, İnşallah füze teknolojisinde ilerlemeye devam ederek, Siyonist rejim "deli" bir şeyler yapmak istediği takdirde Tel Aviv ve Hayfa'yı yerle bir ederiz."

Hatemi, "Siyonist rejimin sözde başkentini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması, bir tek İslam dünyasının tepki vermesine sebep olmak ile kalmadı. ABD müttefiklerinin bile tepki göstermesine sebep oldu" diyerek, "ABD Başkanı'nın partisinde yer alanlar da onun psikolojik sıkıntısı olduğunu söylemişlerdi, bu deliyi dünyaya büyük bir zarar vermeden önce tedaviye götürmeleri gerekiyor" ifadesini kullandı.

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