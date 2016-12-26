TAHTA AÇILACAK MI?

Samsunspor son beş yılın en kötü ilk devresini yaşarken devrenin bitimi ile birlikte gözler yönetime çevrildi

TFF 1. Lig’de ilk devre Samsunspor için sona ererken, sezona transfer yasağı ile başlayan ve kötü bir süreçten geçen Kırmızı-Beyazlılar 16 maçta sadece iki galibiyet aldı. İl yarının bitimi ile gözler Samsunspor yönetimine çevrildi. Tahtanın açılması için 6 Milyon TL gibi bir kaynak gerekirken gereken parayı bulmak için harekete geçen yönetim şu ana kadar bir gelişme sağlayamadı. Yönetim gerekli kaynağı bularak transfer tahtasını açabilecek mi?

29 ARALIK’TA TOPLANACAKLAR

Göztepe mağlubiyeti ile ilk devreyi ateş hattında tamamlayan Samsunspor, 29 Aralık tarihinde Antalya’da toplanarak ikinci yarı kampına başlayacak. Kırmızı-Beyazlı ekip Antalya Limak Otel’de kampa girecek. Sportif Direktör, Coşkun Zeren, Göztepe karbşısında iyi mücadtele etmelerine karşılık yenildiklerini söyledi. İkinci devre hazırlıkları için 29 Aralık'ta toplanacaklarına dikkat çeken Zeren, "Transfer tahtasının açılması için Başkanımız Erkurt Tutu ve yönetim sıkı bir şekilde çalışıyor. Tahta açılır açılmaz transfer için düğmeye basacağız" dedi.