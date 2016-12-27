TAHTA PERŞEMBE'YE KADAR AÇILMALI

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, transfer tahtasının en geç Perşembe gününe kadar çözümlenmesi gerektiğini ifade ederek, Başkan Erkurt Tutu’nun bazı görüşmeler yapmak üzere İstanbul’a gittiğini söyledi

BAŞKAN TUTU İSTANBUL’DA

Kırmızı-Beyazlı ekipte ikinci devre kamp programı belirlenirken Sportif Direktör Coşkun Zeren, transfer tahtası ile ilgili olarak önemli bilgiler verdi. Başkan Erkurt Tutu’nun İstanbul’a gittiğini dile getiren Zeren, “Başkanımız Erkurt Tutu, transfer tahtası ile ilgili olarak alacaklı futbolcuların Avukatları ve Federasyon’la görüşme yapmak üzere İstanbul’a gitti. Transfer tahtasının açılması yönünde Başkanımızdan güzel haberler bekliyoruz” diye konuştu.

BAKAN KILIÇ EL ATTI

Transfer tahtasının Perşembe gününe kadar çözümlenmesini beklediklerini dile getiren Zeren, “19 Aralık itibarı ile ikinci devre hazırlık kampımız başlayacak. Yeni oyuncu transferi için tahtanın açılması gerekiyor. İkinci devre kampının başlaması ile birlikte yeni transferleri de gerçekleştirmek ve hazırlıklarımıza tam kadro halinde dev am etmek istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın da tahta ile ilgili olarak destek verdiği öğrenildi.