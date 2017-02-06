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Tahtta 65 Yıl

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Tahtta 65 Yıl
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tahtta 65. yılını doldurdu. Hem dünya üzerinde halen tahtta olanlar arasında hem de İngiltere Kraliyet tahtında en uzun...

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tahtta 65. yılını doldurdu. Hem dünya üzerinde halen tahtta olanlar arasında hem de İngiltere Kraliyet tahtında en uzun süre kalma ünvanını alan Elizabeth, "Safir Jübilesi" olarak adlandırılan yıldönümü için kutlama istemedi. Bugün aynı zamanda 2.Elizabeth'in babası Kral 4. George'un ölüm yıldönümüne denk geliyor. 90 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth 1952'nin 6 Şubat günü henüz 25 yaşındayken taç takmıştı.

Ağabeyi Ananda Mahidolun ölümünün ardından 1946'da çıktığı tahtta 70 yıl kalarak en uzun süre hüküm süren kral ünvanını elinde bulunduran Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej geçtiğimiz Ekim ayında 88 yaşında hayatını kaybetmişti.

Tahtta 65 Yıl

Tahtta 65 Yıl

Tahtta 65 Yıl

Tahtta 65 Yıl

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