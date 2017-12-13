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Takım Elbisesiyle Atık Kağıt Topluyor

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Takım Elbisesiyle Atık Kağıt Topluyor
Kahramanmaraş'ta özel bir şirkette muhasebecilik yapan Ali Çayır, mesai saatleri dışında takım elbisesiyle kağıt topluyor.

Kahramanmaraş'ta özel bir şirkette muhasebecilik yapan Ali Çayır, mesai saatleri dışında takım elbisesiyle kağıt topluyor.

Ekolojik dengenin korunması adına kendi imkanlarıyla kağıt toplayan Ali Çayır, "her kağıt bir ağaç" anlayışıyla hareket ediyor.

Üzerindeki takım elbisesiyle atık kağıt toplayan Ali Çayır, mesai saatleri dışında topladığı kağıtları otomobiliyle geri dönüşüm tesislerine bırakıyor.

15 yılı aşkın süredir atık kağıt topladığını belirten Çayır, topladığı atık kağıtlardan maddi beklenti içinde olmadığını söyledi.

Atık kağıtların ülke ekonomisine olan katkısının tartışılmaz olduğunu dile getiren Çayır, "Ben özel bir şirkette çalışıyorum. Geri dönüşüm konusunda hassasiyet gösteriyorum çünkü enerji kaynakları sınırlı olduğu için ve ağaçların günden güne azaldığı için bu şekilde ağaçlar kağıt olmuş oluyor. Yaklaşık 15 yıldan beri de atık kağıt topluyorum ve bu şekilde bir vizyonum var. Uygun şartlarda aracımla kağıt ve karton toplamaya çalışıyorum. Benim için maddi değerden çok ekolojik değer çok daha önemli. İmkanlarım çerçevesinde hatta imkansızlıklar içinde toplamaya çalışıyorum. Topladığım kağıtları, tekrardan geri dönüşüm tesislerine bırakıyoruz ve oradan da tekrar yeni kağıtlar üretiliyor. Tesisler de Kahramanmaraş'ta fazla olduğu için de bir avantajımız var" dedi.

Bu işi gönüllü olarak yaptığını söyleyen Çayır, "Maddi bir karşılığı yok manevi olarak mutlu oluyorum. Kağıt toplama konusunda herkes kendisine düşen sorumluluğu yerine getirmesi lazım. Kimseden bir beklentide olmadan ve üzerimize vazife olmayan işlere kalkışmamız lazım. Evimizdeki kağıtları ilk önce evimizde ayrıştırmamız ve ilgili yerlere teslim etmemiz lazım" diye konuştu.

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