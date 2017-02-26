Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında o kadar anlamsız takip edilemeyen olaylar yaşandı, açıklamalar yapıldı ki, kim neden PFDK'ya gitti, kim gitmedi, onu neden sevk etmediler, ötekinin cezası ne oldu, itiraz edildi mi derken;
Perşembe günü geldi çattı, iyi haberleri de beraberinde getirdi...
Rahatladık...
Passolig'in çıkarılma nedeni cezaları kişiselleştirmeye çevirmekti ama hala da saha kapatma, yada tribün kapatma cezalarına şahit olduğumuzu göz önünde bulundurursak, Samsunspor'a verilen ceza adaletliydi...
Kimilerine göre değildi ama, saha yada tribün kapansaydı o zaman sıkıntıydı...
Osman Özköylü'nün cezasının kalkmasına gelince, elbette sevindirici...
Ama bunu ilerleyen haftalarda kim bilir belki de bu hafta yorumlama fırsatı bulacağımızdan hiç şüphem yok!
İnşallah yanılırım...
Gelelim bugüne...
Her maç öncesi, "Artık bu hafta başlıyoruz" "Yenilirsek çok zor" "Takım bu maç ile oturur" diye diye diye,
İkinci devre başlayalı 5 hafta oldu ve elde var 4 puan..
Hani şanssızlıklarda peşimizi bırakmıyor değil, ama artık şansımızı da kendimizin yaratma zamanı geldi diye düşünüyorum.
Adaptasyon süreçleri tamamlanmış, Takım "Takım" olmuştur herhalde...
Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ki gördüğümüz izlediğimiz Kevin Brands, bu hafta inşallah sahada olur!
Geldiğinden beri suskunluğunu bir türlü bozamayan Göksu'dan da artık bir patlama bekliyoruz! Sakatlanmadan önceki Göksu ile şuan ki Göksu arasında büyük fark var...
Ve Jeroen Lumu...
Hani iyimi kötümü bir türlü karar veremedik.
Bazen ayağına topu öyle alıyor ki, bu çocukta iş var diyorsun, sonra fark ediyorsun ki 10 dk geçmiş adını duymamızsın...
Yinede bugün gol yollarında etkisiz kalır aradığımızı bulamazsak, Osman Özköylü'nün sonradan olsa bu hafta ondan yararlanacağını düşünüyorum.
Hele ki, Göksu bu kadar suskun ve formsuzken...
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"Takım" olmuştur herhalde...
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