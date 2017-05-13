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Takla Atan Araçtan Sağ Çıktılar

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Takla Atan Araçtan Sağ Çıktılar
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde takla atan araçta bulunan 2 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde takla atan araçta bulunan 2 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Ahievren Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Ferit Ütri yönetimindeki 34 HL 8203 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Yolcu olarak bulunduğu araçta yaralanan Necati Yılmaz, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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