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Takla Atan Otomobilden Yaralı Kurtuldu

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Takla Atan Otomobilden Yaralı Kurtuldu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybettiği otomobil takla atıp ters döndü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybettiği otomobil takla atıp ters döndü. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Fethiye- Ölüdeniz Karayolu Oluklu mevkiinde, meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğünde bekçilik yapan Murat Gergerli (40) yönetimindeki 48 BAV 33 plakalı otomobili ile Ölüdeniz'den ilçe merkezine seyir eden Gergerli Oluklu mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpıp ana yol üzerinde takla atıp ters döndü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık,itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Emniyet kemeri bağlı olmadığı için otomobilin içinde savrulup darbeler alan Gergerli, yaralandı. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gergerli, ambulansla Letoon Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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