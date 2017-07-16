Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Kaza, Seydişehir içesi Milli Egemenlik Caddesi Galericiler Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet V.(21) idaresindeki 42 VA 488 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atan otomobil sürücüsü Mehmet V. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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