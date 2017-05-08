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Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Kazadan Burnu Kanamadan Kurtuldu

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Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Kazadan Burnu Kanamadan Kurtuldu
Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje takla atarken, kazada kimsenin yaralanmaması sevindirdi.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje takla atarken, kazada kimsenin yaralanmaması sevindirdi.

Kaza, Aksaray-Ankara karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden Y.K. (41) idaresindeki 68 EF 324 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje takla atarak ters döndü. Kazada adeta hurdaya dönen otomobilden sürücü burnu dahi kanamadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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