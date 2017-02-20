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Taklacı Güvercinle Ödül Kazandı

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Taklacı Güvercinle Ödül Kazandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde esnaflık yapan Mehmet Ali Polat, 10 yıldır beslediği taklacı güvercinleri sayesinde ilk defa katıldığı yarışmada kupa ve...

Bursa'nın Mudanya ilçesinde esnaflık yapan Mehmet Ali Polat, 10 yıldır beslediği taklacı güvercinleri sayesinde ilk defa katıldığı yarışmada kupa ve tam altın sahibi oldu.

Uludağ Taklacı Güvercin Severler ve Yetiştiriciler Derneğinin düzenlediği yarışmada sonucu dereceye girenler belli oldu. Kuş uçurup derece yapan güvercin besicilerine düzenlenen törenle kupaları ve mükâfatları verildi. Birinciliği Aytekin Irven, ikinciliği Ahmet Seviş, üçüncülüğü ise Mudanya'dan Mehmet Ali Polat aldı.

PVC imalatı yapan Mehmet Ali Polat, ilk defa katıldığı yarışmada dereceye girerek kupa sahibi oldu. Dernek Başkanı Özcan Taşçı, hedeflerinin, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne miras kalan taklacı oyun güvercinini bütün dünyada tanınır hale getirmek olduğunu söyledi.

Taklacı Güvercinle Ödül Kazandı

Taklacı Güvercinle Ödül Kazandı

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