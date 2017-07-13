Taksi Gaspçısı 110 Güvenlik Kamerası İncelenerek Yakalandı

İnegöl'e gitmek için Bursa'dan bindiği ticari taksinin şoförünü silahla gasp ederek kayıplara karışan Mehmet G, jandarmanın 37 gün süren takibi sonunda...

İnegöl'e gitmek için Bursa'dan bindiği ticari taksinin şoförünü silahla gasp ederek kayıplara karışan Mehmet G, jandarmanın 37 gün süren takibi sonunda Gürsu ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

4 Haziran 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Bursa Doğu Garajı durağında çalışan ticari taksi şoförü 57 yaşındaki Kudret Boralı, durağa gelen müşteri ile İnegöl Mobiliyum AVM yakınlarındaki şantiyeye gitme konusunda anlaştı. Gece 02.00 sıralarında 16 T 0446 plakalı taksi ile müşterisini alıp yola çıkan taksi şoförü, Şehitler mevkiine geldiği sırada gasp şoku ile karşı karşıya kaldı. Karanlık bölgeye geldikleri sırada taksinin arka koltuğunda oturan müşteri, taksi şoförü Kudret Boralı'nın başına tabancayı dayayıp, "Tabancada 6 tane mermi var, hepsini sıkarım, bu karanlıkta kimse göremez. Taksiyi kenara çek, üzerindeki paraları ve cep telefonunu ver" diyerek tehdit etti. Tehdit üzerine taksiyi yol kenarına çeken şoför ile gaspçı arasında tartışma çıktı.

Bu sırada Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü, şarampole düşen taksinin yanında yaşanan tartışmayı görerek durdu. Otobüsten inen yolcuları gören gaspçı, ağaçlık alana doğru kaçarak izini kaybettirdi. Parası ve cep telefonu gasp edilen taksicinin hayatını kurtaran yolculardan birisi durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, taksi şoförünün verdiği bilgiler doğrultusunda gaspçıyı aramaya başladı. Jandarma ekipleri gecenin karanlığında gaspçının peşine düştü. Buğday ekili tarlada görülen izi takip ederek gaspçıya ulaşmak isteyen ekipler, tarladan yola çıkarak izini kaybettirmesi üzerine gaspçıya yakalayamadılar. Saatlerce süren arama çalışmalarına rağmen gaspçı yakalanamadı.

Jandarmada ifadesi alınan Kudret Boralı, "Silahında 6 mermi olduğunu ifade edip "sıkarım" dedi. 310 TL paramı ve cep telefonumu aldı" dedi.

110 güvenlik kamerası incelendi

Olayın ardından Bursa Doğu Garajı'ndan İnegöl Mobilya AVM'ye kadar olan 110 güvenlik kamerasını inceleyerek iz süren İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri zanlıyı tespit etti. Zanlının Bursa'nın Gürsu ilçesinde ikamet ettiğini öğrenen jandarma ekipleri, gece saatlerinde Gürsu ilçesindeki eve operasyon düzenleyerek zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan Mehmet G., adliyeye çıkarılırken kendini görüntüleyen basın mensuplarına, "Suçsuz insanı çekiyorsunuz. Hiçbir alakam yok. Bana hiç kimse bir şey anlatmıyor, suçlu muamelesi yapıyorlar. Benim kesinlikle alakam yok" dedi.

Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Gasp mağduru Kudret Boralı ise, jandarma ekiplerine teşekkür etti.