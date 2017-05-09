  • BIST 94.919
  • Altın 141,361
  • Dolar 3,5971
  • Euro 3,9142
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 17 °C

Taksici Katili Kuzenlere Müebbet Hapis Cezası

» »
Taksici Katili Kuzenlere Müebbet Hapis Cezası
Geçtiğimiz yıl Kocaeli'de tartıştıkları taksici Ali Özkaraman'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan iki kuzen, yargılandıkları davada müebbet hapis...

Geçtiğimiz yıl Kocaeli'de tartıştıkları taksici Ali Özkaraman'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan iki kuzen, yargılandıkları davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzmit merkez Çınarlı Taksi Durağında çalışan Ali Özkaraman (65), 41 T 0445 plakalı aracı ile aracına almış olduğu Oğuz Seyhun(21) ve Yıldıray Seyhun(20) ile Terzibayırı Korniş Yolu Caddesi üzerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma sırasında taksici Özkaraman, kuzen oldukları öğrenilen şahıslar tarafından önce darp edildi. Ardından bıçaklandı. Göğüs ve karın bölgesine isabet eden bıçak darbeleri ile Özkaraman ağır yaralandı. Oğuz Seyhun ise arbedede bıçakla kalçasından hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yararlı ise 112 ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler Yıldıray Seyhun ile Oğuz Seyhun kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Ali Özkaraman ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olay sonrasında Kocaeli Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen davanın dördüncü ve karar duruşmasına tutuklu sanıklar Oğuz Seyhun, Yıldıray Seyhun, sanık avukatları Tuğçe Yücel ve Şeyma Şirin Gül'ün yanı sıra hayatını kaybeden taksici Ali Özkaraman'ın yakınları olan Ziya Özkaraman, Murat Özkaraman ve Fatih Özkaraman katıldı. Duruşmada söz alan sanık Oğuz Seyhun, "Yazılı savunmamda belirttiğim üzere kolluktaki ifade sırasında bıçağın bulunduğu kolluk tarafından bana söylenmişken, sonradan bıçağın bulunamamış olması imkansızdır. Belirttiğim gibi olay üzerinde kasten öldürme eylemim yoktur" dedi.

Ardından söz alan diğer sanık Yıldıray Seyhun ise "Olay önceki savunmalarımda belirttiğim üzere maktulden kaynaklanan tahrik etkisi ile meydana gelmiştir. Ben de olay esnasında alkol ve uyuşturucu etkisi altında şuursuzca davranmam sonucunda bu sonuç meydana gelmiştir" diye konuştu.

Kararını veren mahkeme heyeti sanıklar Oğuz ve Yıldıray Seyhun'un maktul Ali Özkaraman'ı kasten öldürdükleri sabit bulunduğundan sanıklara müebbet hapis cezası verildi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir Ayda 22 Okul Soyuldu09 Mayıs 2017 Salı 15:03
  • Düzce’de 954 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi09 Mayıs 2017 Salı 14:54
  • Otomobilin İçinde Çıkan Yılan Paniğe Neden Oldu09 Mayıs 2017 Salı 14:53
  • Malatya Polisi Çok Sayıda Silah Ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi09 Mayıs 2017 Salı 14:33
  • Sokak Ortasında Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 3 Yaralı09 Mayıs 2017 Salı 14:33
  • Silah Ticaretini Yapan Şahıs Tutuklandı09 Mayıs 2017 Salı 14:23
  • Savaş Değil Düğün09 Mayıs 2017 Salı 14:23
  • Akşehir’de Kaçak Sigara Operasyonu09 Mayıs 2017 Salı 14:18
  • Reina Saldırısı İddianamesi Tamamlandı09 Mayıs 2017 Salı 14:18
  • Yılbaşı Gecesi Eğlence Kulübü Reina’da 39 Kişinin Hayatını Kaybettiği Silahlı Saldırıya İlişkin İddianame Düzenlenerek, Saldırgan Abdulkadir Masharipov’un 40 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Ve 2 Bin 370 Yıla Kadar Hapsi İstendi.09 Mayıs 2017 Salı 14:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti