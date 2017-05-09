Taksici Katili Kuzenlere Müebbet Hapis Cezası

Geçtiğimiz yıl Kocaeli'de tartıştıkları taksici Ali Özkaraman'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan iki kuzen, yargılandıkları davada müebbet hapis...

Geçtiğimiz yıl Kocaeli'de tartıştıkları taksici Ali Özkaraman'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan iki kuzen, yargılandıkları davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzmit merkez Çınarlı Taksi Durağında çalışan Ali Özkaraman (65), 41 T 0445 plakalı aracı ile aracına almış olduğu Oğuz Seyhun(21) ve Yıldıray Seyhun(20) ile Terzibayırı Korniş Yolu Caddesi üzerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma sırasında taksici Özkaraman, kuzen oldukları öğrenilen şahıslar tarafından önce darp edildi. Ardından bıçaklandı. Göğüs ve karın bölgesine isabet eden bıçak darbeleri ile Özkaraman ağır yaralandı. Oğuz Seyhun ise arbedede bıçakla kalçasından hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yararlı ise 112 ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler Yıldıray Seyhun ile Oğuz Seyhun kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Ali Özkaraman ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olay sonrasında Kocaeli Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen davanın dördüncü ve karar duruşmasına tutuklu sanıklar Oğuz Seyhun, Yıldıray Seyhun, sanık avukatları Tuğçe Yücel ve Şeyma Şirin Gül'ün yanı sıra hayatını kaybeden taksici Ali Özkaraman'ın yakınları olan Ziya Özkaraman, Murat Özkaraman ve Fatih Özkaraman katıldı. Duruşmada söz alan sanık Oğuz Seyhun, "Yazılı savunmamda belirttiğim üzere kolluktaki ifade sırasında bıçağın bulunduğu kolluk tarafından bana söylenmişken, sonradan bıçağın bulunamamış olması imkansızdır. Belirttiğim gibi olay üzerinde kasten öldürme eylemim yoktur" dedi.

Ardından söz alan diğer sanık Yıldıray Seyhun ise "Olay önceki savunmalarımda belirttiğim üzere maktulden kaynaklanan tahrik etkisi ile meydana gelmiştir. Ben de olay esnasında alkol ve uyuşturucu etkisi altında şuursuzca davranmam sonucunda bu sonuç meydana gelmiştir" diye konuştu.

Kararını veren mahkeme heyeti sanıklar Oğuz ve Yıldıray Seyhun'un maktul Ali Özkaraman'ı kasten öldürdükleri sabit bulunduğundan sanıklara müebbet hapis cezası verildi