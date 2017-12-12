ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasını protesto eden taksiciler konvoylarla İstanbul'daki Amerika Birleşik Devletleri...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasını protesto eden taksiciler konvoylarla İstanbul'daki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkonsolosluğuna geldi. Konsolosluk önünde açıklama yapan taksiciler, "Amerikan menşeli ve İsrail menşeli bütün ürünleri boykot kararı aldık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto eden taksiciler İstanbul'un çeşitli bölgelerinde toplanarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkonsolosluğuna geldi. Konsolosluk önünde açıklama yapan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, "ABD ve İsrail'in Kudüs'ü başkent olarak tanıma planı bütün dünya Müslümanları kışkırtma planıdır. Bu son yaşadığımız olaylar ise bunun açık bir göstergesidir. Biz taksici esnafı ve taksi şoförleri olarak Amerikan menşeli ve İsrail menşeli bütün ürünleri boykot kararı aldık. Bu soğuk savaşta halkımızdan şunları rica ediyoruz; eğer bu ürünleri boykot edersek bu ürünlerinin sahiplerinin kazançlarını düşürürsek bu ürünlerin sahipleri ülkelerindeki yöneticilere baskı yapacağını düşünüyor ve bu soğuk savaşta onların bu siyasi kararından vazgeçireceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.