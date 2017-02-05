Taksim Meydanı’nda Çiçekçiler Kavga Etti: 2 Yaralı

Taksim Meydanı'nda çiçekçiler arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Taksim Meydanı'nda çiçekçiler arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Taksim Meydanı'da bulunan çiçeklerin önünde meydana geldi. İddialara göre çiçekçiler arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma daha sonra büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda Ayhan Barın ve kavgayı ayırmak isteyen Sedat Yorgun bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği yere şerit çekerek delil incelemesi yaptı. Olayı gerçekleştiren Samet Yogun ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.