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Taksim’de “14-15 Şubat Emniyet Tedbirleri” Önlemleri

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Taksim’de “14-15 Şubat Emniyet Tedbirleri” Önlemleri
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün "14-15 Şubat emniyet tedbirleri" kapsamında, Taksim Meydanı ile çevresi, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi'ne çıkan caddeler...

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün "14-15 Şubat emniyet tedbirleri" kapsamında, Taksim Meydanı ile çevresi, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi'ne çıkan caddeler ve sokaklar bariyerlerle trafiğe kapatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 14-15 Şubat emniyet tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve çevresi, Gezi Parkı ile İstiklal Caddesi'ne çıkan cadde ve sokaklarda birtakım güvenlik önlemleri alındı. Bu kapsamda meydan ve parkın çevresi polis bariyerleriyle kapatılırken, polis otomatik silahla güvenlik önlemi aldı. Özel harekat polisleri ise İstiklal Caddesi'ndeki önlemlerinin sürdürdü. Saat 16.00 sıralarında ise Taksim ve İstiklal Caddesine çıkan cadde ve sokaklar yine demir bariyerlerle trafiğe kapatıldı. 16 Şubat Perşembe günü saat 04.00'e kadar sürecek olan önlemler kapsamında Mete ve İnönü Caddelerinin trafiğe açık olacağı belirtilirken, Sıraselviler Caddesi'ne giriş kapatılacağı, Sıraselviler Caddesi'nde İstiklal Caddesi'ne bağlanan yollar kapatılırken, Sıraselviler'den Taksim'e olan trafik akışı, Kazancı Yokuşu'ndan yönlendirilecek. Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş çıkış ve Tarlabaşı Bulvarı üzerinden Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakız Ağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri, trafiğe kapalı olacak. Yeni Çarşı, Turnacıbaşı caddeleri, Meşelik Sokağı ve Sadri Alışık Sokağı'ndan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti ve Kılıç Ali Paşa Caddesi'nden Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokağı'na giriş trafiğe kapatılacak.

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