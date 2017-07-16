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Taksim’de 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti

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Taksim’de 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde başlayan nöbet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla bugün de devam ediyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde başlayan nöbet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla bugün de devam ediyor. Çok sayıda vatandaş demokrasi nöbeti tutmak için Taksim Meydanı'na akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan demokrasi nöbeti bugünde devam ediyor. Ellerinde Türk bayraklarıyla Taksim Meydanı'na gelen vatandaşlar burada kurulan sahne önünde demokrasi nöbeti tutmaya devam başladı. 7'den 77'ye çok sayıda insanın katıldığı demokrasi nöbeti bu gece 24.00 itibariyle son bulacak. Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi Nöbetinin yıl dönümü için Taksim Meydanı'na gelen vatandaşlar, darbenin seyrini değiştiren kahraman şehit Ömer Halisdemir'in heykelinin bulunduğu yerde fotoğraf çektirdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'da Taksim Meydanı'ndaki demokrasi nöbetine katılarak, alanda bulunan vatandaşlar ile sohbet etti. Başkan Demircan, gazetecilere açıklama yaptı.

Başkan Ahmet Misbah Demircan, "15 Temmuz 2016'dan bu yana vatandaşımızın o ilk günkü heyecanı bugüne sağlamlaştırarak geldiğini, "Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Devlet" ülküsünün iyice insanlarımızın içerisine yerleştiğini ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü konusunda hassaslaştığını, lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından bu memlekette oynanan oyunların farkında olduğunu hissediyorum. 15 Temmuz darbe girişiminin milletimizin birlik ve beraberliğine, vicdanına, aklına yapılmış bir saldırı. Doğrudan vatanın tamamını hedef alan bir hain saldırı olduğunu özümsemiş. Aksi takdirde bu kalabalıkları, coşkuyu insanların bu işi sahiplenmesini izah etmem mümkün değil. Bugün, seneyi devriyesinde bunu yaşıyoruz Taksim Meydanı'nda. İnsanımızın ruh hali, olaya yaklaşımı bu çerçevede" şeklinde konuştu.

Ayrıca, İstanbul'un değişik noktalarında toplanan çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile demokrasi nöbeti tutmaya devam ediyor.

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