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Taksim’de Bebeğin Dili Boğazına Kaçtı, Ortalık Karıştı

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Taksim’de Bebeğin Dili Boğazına Kaçtı, Ortalık Karıştı
Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde dili boğazına kaçan bir turist çiftin bebeği için vatandaşlar adeta seferber oldu.

Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde dili boğazına kaçan bir turist çiftin bebeği için vatandaşlar adeta seferber oldu. Meydandaki bir doktor, nefes alamayan bebeğin sırtına vurarak dilini dışarıya çıkartmaya çalıştı. Bebek için oluşan seferberlik ve o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde meydana geldi. İddiaya göre, turist bir çiftin bebeğinin dili henüz bilinmeyen bir nedenle boğazına kaçtı. Bebeğinin nefes alamadığını fark eden turist kadın bir anda meydanda çığlık atmaya başladı. Çevredeki vatandaşların kadının yanına gelmesi üzerine ortalık bir anda ayağa kalktı. Bebeğin nefes alamadığını gören vatandaşlar, onun dilini dışarıya çıkartmak için adeta seferber oldu. Meydandaki bir doktor bebeğin dilini çıkartmak için sırtına vurdu. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Turist anne gözyaşlarını tutamadı

Vatandaşlar bebeğini dilini dışarı çıkartmak için çaba sarf ettiği esnada olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ardından bebek vatandaşlar tarafından ekiplere teslim edildi. İlk müdahalesi araç içerisinde yapılan bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar karşısında bebeğin annesi ise gözyaşlarını tutamadı. Çevredeki vatandaşlar anneye su vererek sakinleştirmeye çalıştı.

Taksim’de Bebeğin Dili Boğazına Kaçtı, Ortalık Karıştı

Taksim’de Bebeğin Dili Boğazına Kaçtı, Ortalık Karıştı

Taksim’de Bebeğin Dili Boğazına Kaçtı, Ortalık Karıştı

Taksim’de Bebeğin Dili Boğazına Kaçtı, Ortalık Karıştı

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