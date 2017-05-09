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Talas Belediyesi 8. Caminin Temelini Attı

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Talas Belediyesi 8. Caminin Temelini Attı
Talas Belediyesi Mevlana Mahallesinde hayırsever Dr. Kemal Elmacıoğlu'nun katkılarıyla yapacağı Medine-Sami Elmacıoğlu Cami'nin temelini attı.

Talas Belediyesi Mevlana Mahallesinde hayırsever Dr. Kemal Elmacıoğlu'nun katkılarıyla yapacağı Medine-Sami Elmacıoğlu Cami'nin temelini attı. 400 kişilik kapasiteye sahip olan ve küçük şirin bir şekilde Osmanlı mimarisiyle inşa edilecek.

Temeli attıkları caminin yaz sonunda tamamlanacağını söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Mevlana Mahallesine hayırseverimiz Dr. Kemal Elmacıoğlu'nun bağışıyla yapacağımız 400 kişinin ibadet edebileceği caminin protokolünü geçtiğimiz günlerde imzalamıştık. Hayırseverimizin annesi ve babası adına yaptıracağı Medine-Sami Elmacıoğlu Mescidi güzel küçük şirin bir cami şeklinde inşa edilecek. Mevlana Mahallesi Kayseri'nin en büyük mahallesi. İnşallah bu camimizde buraya hizmet edecek. 1 ay içerisinde kaba inşaat bitecek. Yazın sonunda da inşallah açılışını yapmayı düşünüyoruz. Hayırlı olmasını dilerim. Hayırseverimiz Kemal Elmacıoğlu'na destekleri ve hayrı için teşekkür ederiz." dedi.

Hayırsever Dr. Kemal Kemal Elmacıoğlu ise küçük bir mescit şeklinde yapılacak caminin hayırlı olmasını dileyerek, "Burayı rahmetli annem ve babam adına yaptırıyorum. Cenab-ı Allah inşallah bizlere burayı bitirip açmayı nasip eder. Talas Belediyesi personeli çok emek verdi bizlere yardımcı oldu. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

Hayırsever Kemal Elmacıoğlu'na ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na bu güzel hizmetleri için teşekkür eden Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı'da projenin çok şık görünen bir mescit olduğunu hatırlatarak hayırda bulunanlar için dua istedi.

Talas Belediyesi 8. Caminin Temelini Attı

Talas Belediyesi 8. Caminin Temelini Attı

Talas Belediyesi 8. Caminin Temelini Attı

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