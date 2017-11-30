Talha Yiğenler, Ana Tablo’ya Yükseldi

Milli masa tenisçi Talha Yiğenler, İtalya'nın Riva del Garda kasabasında devam eden Masa Tenisi Dünya Gençler Şampiyonası'nda Ana Tablo'ya yükseldi.

Milli masa tenisçi Talha Yiğenler, İtalya'nın Riva del Garda kasabasında devam eden Masa Tenisi Dünya Gençler Şampiyonası'nda Ana Tablo'ya yükseldi.

Milli sporcu Talha Yiğenler, Masa Tenisi Dünya Gençler Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergiliyor. Yiğenler, eleme grubunda Brezilyalı Carlos Ishida'yı 4-2, Mısırlı Ahmed Elborhamy'i 4-0 yenerek grup birincisi olarak Ana Tablo'ya girdi.

Milli sporcu, Ana Tablo 1. Tur'da İsveçli Simon Soderlund ile 1 Aralık 2017 Cuma günü TSİ saat 13.00'de karşılaşacak. Sporcu bu maçı kazanırsa son 32 turunda Arjantinli Fuentes ile Rus Ivonin maçının galibiyle eşleşecek.