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Taliban Militanlarının Gölge İl Yöneticileri Öldürüldü

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Taliban Militanlarının Gölge İl Yöneticileri Öldürüldü
Afgan askerleri tarafından, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Samangan vilayetinde Taliban militanları gölge valisinin yardımcısı, Doab ilçesinin kaymakamı...

Afgan askerleri tarafından, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Samangan vilayetinde Taliban militanları gölge valisinin yardımcısı, Doab ilçesinin kaymakamı ve 8 militan öldürüldü.

İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "Taliban gölge vali yardımcısı Mevlevi Celal, Doab İlçe Kaymakamı Mevlevi Giyasuddin ve 8 kişi daha polis operasyonu neticesinde öldürüldü ve 15 kişi de yaralandı" dedi.

2017 yılının başından bu yana Afgan askerleri, Taliban'ın Kunduz, Bağlan ve Takhar illerindeki gölge valilerini öldürdü. Bunun üzerine Taliban militanları ise gölge valilerinin intikamı adına, 21 Nisan'da ülkenin kuzeyindeki Belh kentinde bulunan 209 kol ordusunda 140'tan fazla Afgan askerini öldürmüştü.

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