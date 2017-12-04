Taliban’ın Zulmünden Kaçak Aileye Ziyaret

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Afganistan'da Taliban'dan kaçarak Türkiye'ye sığınan Kandaharlı Rezwan Heidarı ve ailesini evinde ziyaret etti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Afganistan'da Taliban'dan kaçarak Türkiye'ye sığınan Kandaharlı Rezwan Heidarı ve ailesini evinde ziyaret etti.

Esentepe Mahallesinde ikamet eden Rezwan Heidarı'yı Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu evinde ziyaret etti. Ziyarette mahalle sakinlerinden Mehmet Türkmen, komşunun Pakistan üzerinden İran, İran'dan da Türkiye'ye giriş yapmış olduğunu ifade ederek,"Uluslararası Korunma başvurularını yaparak Tokat'a gelmişler. Göç İdaresi İl Müdürlüğü ile irtibata geçilerek, Türkiye'de ikamet etmesi hususunda gerekli görüşmeler yapıldı" dedi.

Sığınana kucak açmanın kültürümüzde var olduğunun altını çizen Başkan Eroğlu ise gereken her türlü imkânın onlar için sunulduğunu ve sunulmaya devam edileceğini belirterek,"Bize sığınan çaresiz insanlara kucak açmak kültürümüzün, dinimizin gereği. Milyonlarca Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı ve birçok mazlum içinde bu ülke güvenli bir liman, sığınılacak bir kucak olmuştur. Çaresiz insanlara kucak açmayı eleştiren zihniyetlerin bu ülkeye ne verebileceklerini de görmek gerekiyor. Elbette ki bize sığınan çaresiz insanlarla ekmeğimizi paylaşacağız, imkanlarımız ölçüsünde onlara destek olacağız. Dün olduk, bugün oluyoruz, yarında çaresize kucak açan olmaya devam edeceğiz. Rabbimiz bir topluluğu bizlerin eliyle değiştirmeyi murat ediyor. Allah bizlere bu fırsatı vermektedir. Gün, bu anı fırsata çevirme günüdür. Muhacir durumuna düşmüş olan kardeşlere Ensar olarak bu ruhu yaşatmak, hissederek tüm nesillere hissettirmek gerekir. Ne mutlu bu ruhu gören ve hissedebilenlere " diye konuştu.