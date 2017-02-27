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Talisca Dediğini Yaptı

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Talisca Dediğini Yaptı
Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, ligin ilk yarısında Galatasaray maçında 45 dakika oynadığı ve az süre aldığı için Muslera'nın çok şanslı...

Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, ligin ilk yarısında Galatasaray maçında 45 dakika oynadığı ve az süre aldığı için Muslera'nın çok şanslı olduğu söylemişti. Brezilyalı futbolcu dediğini yaptı ve sarı-kırmızılı kaleciye 47. dakikada serbest vuruşta gol kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maçta tek golün sahibi Anderson Talisca'nın ligin devre arasında Fernando Muslera hakkında söylediği sözler maçın kaderini belirledi.

Meydan okudu ve yaptı

Siyah-beyazlı takımın yetenekli orta sahası Anderson Talisca, devre arası kampında bir gazeteye yaptığı açıklamada, Galatasaray ile ligin ilk yarısında oynadıkları maç hakkında, "Sadece 45 dakika oynadım, bu Muslera için büyük şanstı" diyerek, meydan okumuştu. Brezilyalı orta saha ligin 22. haftasında Galatasaray ile oynanan maçta 47. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta topu ağlara göndererek, Muslera'ya meydan okumasındaki sözlerini gerçekleştirdi.

Toplam 116 dakika sahada kaldı

Brezilyalı futbolcu ligin ilk yarısında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan ve 2-2 eşitlikle biten maçta 46. dakikada Olcay Şahan'ın yerine oyuna dahil olmuştu. Ligin 22. haftasında oynanan derbi maçında ise Beşiktaşlı futbolcu 70 dakika sahada kaldı ve maçın tek golünü kaydetti.

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