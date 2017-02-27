Talisca: “Derbide Gol Attığım İçin Çok Mutluyum”

Beşiktaşlı futbolcu Talisca, derbide gol attığı için mutlu olduğunu söyledi.

Beşiktaşlı futbolcu Talisca, derbide gol attığı için mutlu olduğunu söyledi. Brezilyalı futbolcu ayrıca UEFA Avrupa Ligi rakibi Olympiakos için, "Zor bir takım çektik" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Talisca, "Derbide gol attığım için çok mutluyum. Maçtan önce akıllı oynamamız gerektiğini konuşmuştuk. Bütün camiayı tebrik ediyorum" dedi.

Taraftarın kendisini çok sevdiğinin hatırlatılması üzerine Talisca, "Bana gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutluyum. Bu ilgi beni ayakta tutuyor. Kariyerim boyunca taraftarla ilgili olmayı sevdim. Her şey yolunda giderse başkan bonservisimi alırsa bu konu da burada kapanır" diye konuştu.

"Zor bir takım çektik"

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile eşleşmeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Talisca, "Zor bir takım çektik. Orada tanıdığım Portekizli ve Brezilyalı oyuncular var. İyi oyunculara sahipler. Zor bir maç olacak ama takım bütünlüğümüz çok iyi. Bu maça da inanarak çıkacağız ve elemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.