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Talisca, Sağlık Kontrolünden Geçti

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Talisca, Sağlık Kontrolünden Geçti
Annesinin rahatsızlığından dolayı izin alan ve takıma geç katılan Talisca, bugün sağlık kontrolünden geçti.

Annesinin rahatsızlığından dolayı izin alan ve takıma geç katılan Talisca, bugün sağlık kontrolünden geçti.

Anderson Talisca, Fulya'da bulunan özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan yıldız futbolcu; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Başarılı orta sahanın kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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