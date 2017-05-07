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Talisca, Volkan’ın Elini Sıkmadı

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Talisca, Volkan’ın Elini Sıkmadı
Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in derbi sonrası sonrası Beşiktaşlı oyuncu Talisca'nın yanına giderek elini sıkmak istemesi gerginliğe neden oldu.

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in derbi sonrası sonrası Beşiktaşlı oyuncu Talisca'nın yanına giderek elini sıkmak istemesi gerginliğe neden oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde karşılaşma sonrası Volkan Demirel ile Talisca arasında gerginlik yaşandı. Tecrübeli eldiven maçın bitiş düdüğüyle birlikte Talisca'nın yanına giderek elini sıkmak istedi. Ancak siyah-beyazlı oyuncu, Volkan'ın bu istediğini geri çevirdi.

İkili karşılaşmanın ilk yarısında da tartışma yaşamıştı.

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