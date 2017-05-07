Talisca, Volkan’ın Elini Sıkmadı

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in derbi sonrası sonrası Beşiktaşlı oyuncu Talisca'nın yanına giderek elini sıkmak istemesi gerginliğe neden oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde karşılaşma sonrası Volkan Demirel ile Talisca arasında gerginlik yaşandı. Tecrübeli eldiven maçın bitiş düdüğüyle birlikte Talisca'nın yanına giderek elini sıkmak istedi. Ancak siyah-beyazlı oyuncu, Volkan'ın bu istediğini geri çevirdi.
İkili karşılaşmanın ilk yarısında da tartışma yaşamıştı.
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