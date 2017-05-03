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TAM 11 YIL SONRA 6 GOL BİRDEN YEDİK

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TAM 11 YIL SONRA 6 GOL BİRDEN YEDİK
Ligde kötü günler geçiren Samsunspor, tam 11 sezon aradan sonra bir maçta 6 gol yedi. En son Süper Lig maçında Kayserispor'dan 6 gol yemiştik

TFF 1’nci Lig’de son 4 maçta 3 mağlubiyet ve bir beraberlik alarak galibiyet hasreti çeken Samsunspor, Eskişehirspor deplasmanında aldığı 6-1’lik skorla da tam bir hayal kırıklığı yarattı. Takımda oluşan olumsuz hava ile teknik heyet ve futbolcuların motivasyon sağlamak konusunda yaşadıkları sıkıntı, sahada olumsuz bir tablo ortaya çıkardı. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Eskişehir’de alınan farklı yenilgi de moralleri iyice bozdu.

EN SON KAYSERİ’DEN 6 YEMİŞTİ
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Samsunspor, tam 11 sezon aradan sonra bir maçta 6 gol yedi. Süper Lig’den düştüğü 2005-2006 sezonunda 22 Ekim 2005 tarihinde deplasmanda oynadığı Kayserispor karşısında 6-3’lük bir mağlubiyet alan Kırmızı-Beyazlı takım, 2 Mayıs 2017 tarihinde de Eskişehirspor karşısında 6 gollü bir mağlubiyet aldı. Ligin ilk yarısında da deplasmanda Balıkesirspor’a 5-0 mağlup olan Samsunspor, bu sezon en farklı ikinci yenilgisini aldı.

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