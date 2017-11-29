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Tamer Avcı: “Bizim İçin Avantaj Sayılır”

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Tamer Avcı: “Bizim İçin Avantaj Sayılır”
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor deplasmanda Karademir Karabükspor'a 2-1 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor deplasmanda Karademir Karabükspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, iki takımı tebrik ederek, "Maç eksiği olan oyuncularımızı görme fırsatını bulduk. Bizim için çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Oyun önce dengeli başladı. Rakibimiz iki pozisyon buldu, kalitesinden dolayı bu pozisyonları değerlendirdi. Devreye 2-0 önde girdiler. İçeride gerekli konuşmaları yaptık, ikinci yarıya daha ciddi başladık. İkinci yarıda golü bulduk. Daha sonra da oyuna bir kaç hamle yaptık. Daha dengeli bir maç oldu, seyir zevki daha güzel bir maç oldu. 2-1 sona erdi, bizim için avantaj sayılır" dedi.

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