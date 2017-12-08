Tamer Avcı: “İyi Bir Galibiyet Aldık”

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, Boluspor karşısında iyi galibiyet aldıklarını söyledi.
İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, "Karşımızda 4 haftadır kazanan, Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı mağlup eden bir takım vardı. Hafta içi dersimize iyi çalıştık. Hazırlıklarımızı ona göre yaptık. İlk yarıda kontrollü bir oyun oldu ve 0-0 berabere bitti. İkinci yarıda oyunu tutunmamız gerektiğini konuştuk. Gol yemezsek kazanacağımızı biliyorduk. Düşündüklerimiz gerçek oldu. Golü attık. İyi bir galibiyet aldık. TFF gerçekten zor bir lig. 1 puanının bile önemli var" diye konuştu.
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