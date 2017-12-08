Tamer Avcı: “İyi Bir Galibiyet Aldık”

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, Boluspor karşısında iyi galibiyet aldıklarını söyledi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, Boluspor karşısında iyi galibiyet aldıklarını söyledi.

İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, "Karşımızda 4 haftadır kazanan, Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı mağlup eden bir takım vardı. Hafta içi dersimize iyi çalıştık. Hazırlıklarımızı ona göre yaptık. İlk yarıda kontrollü bir oyun oldu ve 0-0 berabere bitti. İkinci yarıda oyunu tutunmamız gerektiğini konuştuk. Gol yemezsek kazanacağımızı biliyorduk. Düşündüklerimiz gerçek oldu. Golü attık. İyi bir galibiyet aldık. TFF gerçekten zor bir lig. 1 puanının bile önemli var" diye konuştu.