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Tamer Tuna: "İlk 5 Haftada 10 Puan Önemli"

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Tamer Tuna: "İlk 5 Haftada 10 Puan Önemli"
Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup eden Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, taraftarların kendilerine verdiği coşkuyla zaman zaman çok adamla hücum yapıp...

Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup eden Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, taraftarların kendilerine verdiği coşkuyla zaman zaman çok adamla hücum yapıp savunmada eksik kaldıklarını söyledi. Tuna, ilk 5 haftada 10 puan almalarının önemli olduğunu da dile getirdi.

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni konuk eden Göztepe, rakibini 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, maçın başında kendilerinde büyük sorumluluk hissettiklerini bunun da kendilerinde bir baskı oluşturduğunu ifade ederek, "Maçın başında coşkulu isyan marşını tribüne çıkıp söyleyesi geliyor insanın. Reaksiyonu çok yüksek bir maçtı. Oyunu genişletirken zaman zaman zorlandık. 2-0 olduktan sonra kontrolü daha iyi yapmamız lazımdı. Bizi iten taraftarımız nedeniyle zaman zaman çok adamla hücuma giderken savunmada eksik kaldığımız anlar oldu" dedi.

İlk 5 haftada 10 puan almalarının önemli olduğunu açıklayan Tuna, "Daha iyi olmamız gereken çok yönlerimiz var. Bugün kazanmış olmak bizi oldukça mutlu etti" diye konuştu.

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