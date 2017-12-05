  • BIST 106.260
  • Altın 155,974
  • Dolar 3,8418
  • Euro 4,5413
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 11 °C

Tamir İçin Çıktığı Çatıdan Düşüp Öldü

» »
Tamir İçin Çıktığı Çatıdan Düşüp Öldü
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kaman köyünde tadilat için çıktığı çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kaman köyünde tadilat için çıktığı çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Harun Meralli, öğle saatlerinde Yıldızeli ilçesine bağlı Kaman köyündeki tek katlı bir evin çatısını tamir etmek için çatıya çıktı. Meralli, çatıyı tamir ettiği sırada dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten düştü. Olayı görenlerin çağırdığı ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan Meralli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Meralli'nin cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnternetten Tanıştığı Şahısla Kaçan Genç Kız, Kastamonu’da Bulundu05 Aralık 2017 Salı 19:48
  • Diyarbakır’daki Feci Kazada Otomobil İkiye Ayrıldı: 2 Ölü, 2 Yaralı05 Aralık 2017 Salı 19:48
  • Midyat’ta Trafik Kazası: 5 Yaralı05 Aralık 2017 Salı 19:43
  • Saruhanlı’da Trafik Kazası: 6 Yaralı05 Aralık 2017 Salı 19:28
  • Tamir İçin Çıktığı Çatıdan Düşüp Öldü05 Aralık 2017 Salı 19:23
  • Motosiklet Sürücüsünün Hayatını Kask Da Kurtaramadı05 Aralık 2017 Salı 19:13
  • Beyoğlu’nda Bir Gecekondu Alev Alev Yandı05 Aralık 2017 Salı 19:08
  • Cesedi, Tavandan Dükkana Dökülen Kurtlar Buldurdu05 Aralık 2017 Salı 19:03
  • Kamyonlar Kafa Kafaya Çarpıştı05 Aralık 2017 Salı 19:03
  • Ak Parti Kozaklı Gençlik Kolları Başkanının Babasına Silahlı Saldırı05 Aralık 2017 Salı 18:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti