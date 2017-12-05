Tamir İçin Çıktığı Çatıdan Düşüp Öldü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kaman köyünde tadilat için çıktığı çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kaman köyünde tadilat için çıktığı çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Harun Meralli, öğle saatlerinde Yıldızeli ilçesine bağlı Kaman köyündeki tek katlı bir evin çatısını tamir etmek için çatıya çıktı. Meralli, çatıyı tamir ettiği sırada dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten düştü. Olayı görenlerin çağırdığı ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan Meralli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Meralli'nin cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.