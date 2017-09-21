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TANAP protokolü imzalandı

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TANAP protokolü imzalandı
TANAP Projesi kapsamında Kırıkkale'ye ayrılan 1.4 milyon TL'lik ödeneğin protokolü Vali Dr. Haktankaçmaz ile KOP Başkanı İhsan Bostancı tarafından imzalandı

Kırıkkale Valisi Dr. M. İlker Haktankaçmaz ile TANAP adına KOP Başkanı İhsan Bostancı tarafından imzalanan protokol gereğince, TANAP Boru Hattı'nın geçtiği Keskin ve Çelebi İlçeleri'ne bağlı 9 köyün içme suyu projesi tesislerinin yapımı öngörülüyor.

Vali Haktankaçmaz, "TANAP, Boru hattı güzergâhındaki illerde, ilçelerde ve köylerdeki alt yapı çalışmalarına destek veriyor. KOP'un aracılığı ile kullandıracağı bir fon oluşturuldu. KOP'un köylerin içme suları ile ilgili önceden bir projesi vardı. O projeye TANAP destek vermiş oldu" dedi.

9 KÖYE İÇME SUYU PROJESİ
Kırıkkale'de TANAP Boru Hattı'nın geçtiği Keskin İlçesi'nin 7 köyüne içme suyu projesi yapımı için 1 Milyon 170 Bin TL, Çelebi İlçesi'nin de 2 köyüne 230 Bin TL olmak üzere toplam 1 Milyon 400 Bin TL ayrıldığını belirten Vali, "Keskin İlçesi'nde Armutlu, Gülkonak, Hacı Ömer Solaklısı, Konur, Polatyurdu, Yeni Ali Budak ve Beşler köyleri ile Çelebi İlçesi'nde Hacı Yusuflu ve Karabucak köylerinin içme suyu projelerini alacağımız destekle gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. KOP Başkanı İhsan Bostancı da, ödeneklerin en verimli şekilde hizmete dönüştürülmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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