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Tandırvan Balık Sezonunu Açtı

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Tandırvan Balık Sezonunu Açtı
Van balığı avlanma yasağının sona ermesinin ardından kentte bir ilki gerçekleştiren Tandırvan Balık Evi sezonu açtı.

Van balığı avlanma yasağının sona ermesinin ardından kentte bir ilki gerçekleştiren Tandırvan Balık Evi sezonu açtı.

15 Temmuz'da avlanma yasağının sona ermesiyle sezon açılışını yapan Tandırvan Balık Evi, ilk gün yüzde 30 indirimle müşterilerine tandırda pişirilen Van balığı, ayran aşı, bulgur pilavı, un helvası ve semaver çayı ikram etti. Van balığının kent için önemli bir geçim kaynağı olduğunu söyleyen işletme sahibi Şükriye Cansever, avlanma yasağı döneminde işletme olarak yasağa uyduklarını, önceki yıllara nazaran Vanlıların da yasak döneminde balık tüketimine rağbet göstermediğini ifade etti. Cansever, "Yasak dönemi başlamadan bir hafta öncesinde gerekli tedbirimizi aldık. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde gerekli resmi izinlerimizi alarak bir ton balık stok ettik. Soğutucu depoda muhafaza ederek müşterilerin talepleri üzerine bu stokumuzdan tüketmeye çalıştık. Şunu samimi olarak söylüyorum ki Van halkının bu değerli varlığa sahip çıktığını gördük. Yasak döneminde stokumuz olduğu halde balık tüketimi yok denilecek kadar az oldu. Bu da şunu gösteriyor, Van halkı artık Van balığına sahip çıkıyor. Yapılan sıkı denetimlerde haliyle caydırıcı oldu. Balık tüketimi olmayınca işletmenin zarar etmemesi için farklı ürünlere geçtik yasak döneminde. Tandır üzerinde ve çömlekte yöreye özgü sulu yemek ve ızgara çeşitleriyle müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Van balığının kentin ekonomisine girdisi yüksek ve bacasız fabrika olarak da tabir ediliyor. Bu değeri gerçek manada değerlendirmeye başlarsak, ekonominin yanında ilimizin iç ve dış turizmine de büyük katkısı olacak" dedi.

Van Gölü'nde yaşayan endemik bir tür olan Van balığının üremesi için 15 Nisan'da başlayan avlanma yasağı, 15 Temmuz'da sona erdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince yasak döneminde kaçak avlama yapan 69 kişiye 75 bin TL para cezası verilirken, yaklaşık 60 bin ton balığın ise ele geçirildiği belirtildi.

Tandırvan Balık Sezonunu Açtı

Tandırvan Balık Sezonunu Açtı

Tandırvan Balık Sezonunu Açtı

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