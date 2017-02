Tanrıkulu, “Arkadaşlıkla Ticareti Her Zaman Ayrı Tutun”

Beypiliç A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Hamdi Tanrıkulu, Bolu Genç İşadamları Derneği üyeleriyle bir araya gelerek iş dünyasına...

Beypiliç A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Hamdi Tanrıkulu, Bolu Genç İşadamları Derneği üyeleriyle bir araya gelerek iş dünyasına dair tecrübelerini aktardı.

BOGİAD Başkanı Erkan Bektaş ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen işadamı Hamdi Tanrıkulu, "Tecrübe konuşuyor" adlı programlar çerçevesinde genç işadamlarına tecrübelerini aktardı. BOGİAD sosyal tesislerinde düzenlenen programda konuşan Hamdi Tanrıkulu, hayat felsefesinin "Doğru eğilir ama düşmez" olduğunu söyledi. Tanrıkulu, "Çocuklarınızın her istediğini almayın. Üç beş sefer istesin, ısrar etsin öyle alın ki aldığınız şeyin kıymetini bilsin. Arkadaşlıkla ticareti her zaman ayrı tutun. Doğru tektir, her zaman doğrunun peşinden koşun. Doğru eğilir ama düşmez" dedi.

Program sonunda BOGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Bektaş Hamdi Tanrıkulu'na plaket takdim etti.