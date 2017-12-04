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Tansiyon hastaları uçağa binerken nelere dikkat etmeli?

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Tansiyon hastaları uçağa binerken nelere dikkat etmeli?
Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat “Uçması sakıncalı tansiyon hasta sayısı çok azdır. Tansiyon hastaları pilot bile olabilir. Ancak tansiyonu çok yüksek veya tansiyon kontrolü kötü olan hastaların uçması doğru değildir” diyor

Hepimiz seyahat ederken uçağa biniyoruz. Ancak kan, kalp ve akciğer ile ilgili hastalığı olanlar için uçak yolculuğu bazı riskler taşıyabilir. Önlemler almak gerekir.
Tansiyon hastalarının tamamına yakınının rahat bir şekilde uçak yolculuğu yapabileceğini söyleyen Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat “Uçması sakıncalı tansiyon hasta sayısı çok azdır. Tansiyon hastaları pilot bile olabilir. Ancak tansiyonu çok yüksek veya tansiyon kontrolü kötü olan hastaların uçması doğru değildir” diyor.

İLAÇLARINIZI VALİZDE DEĞİL EL ÇANTASINDA BULUNDURUN
İster günü birlik ister daha uzun bir seyahat olsun tansiyon hastalarının ilaçlarını yanında bulundurması gerekir. Uçakta valizlerin taşındığı bagaj kısmında bir sorun olmazsa ilaçlar bozulmaz ancak valizlerin kaybolması, geç gelmesi sorun olabilir. Bu nedenle ilaçların kabin içinde taşınması daha doğru olur.

Tansiyon aletlerinin de yanında, hatta kabin içinde taşınması gerekir. Günümüzde seyahat için tasarlanmış el çantasına sığan koldan ölçen küçük tansiyon alet modelleri vardır. Acil durumlarda uçakta bulunan tansiyon aleti de kullanılabilir. 

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